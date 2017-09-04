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12:17 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео пожара в екатеринбургском кинотеатре «Космос»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В сети появилось видео с места аварии в Екатеринбурге, где УАЗ врезался в здание кинотеатра.

ДТП произошло утром в понедельник. Автомобиль протаранил вход киноконцертного театра «Космос». После этого возник пожар.

По данным следствия, за рулем находился 39-летний житель города Ирбит, состоящий на учете у психиатра. Мужчина получил обширные ожоги и был доставлен в больницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога».

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