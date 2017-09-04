Опубликовано видео пожара в екатеринбургском кинотеатре «Космос»

Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.