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12:24 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области грабитель выбросил в мусорку часть похищенных у бабушки денег

Житель поселка Красногорский (Челябинская область) отобрал у пенсионерки сумку с 17-ю тысячами рублей. Пропив две тысячи, мужчина выкинул оставшиеся деньги в мусорный бак.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась 83-летняя жительница Красногорского. По ее словам, на улице к ней подбежал незнакомец, выхватил сумку и скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался местный 28-летний маргинал, нигде не работающий и злоупотребляющий спиртным. Полицейские выяснили, что 2 тысячи рублей из лежавших в сумочке 17 тысяч он потратил на алкоголь. А саму сумку со всей оставшейся «наличкой» просто выбросил в ближайший мусорный контейнер.

Тем не менее, против «не жадного» грабителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 4 лет за решеткой.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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