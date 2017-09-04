В Челябинской области грабитель выбросил в мусорку часть похищенных у бабушки денег

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась 83-летняя жительница Красногорского. По ее словам, на улице к ней подбежал незнакомец, выхватил сумку и скрылся.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался местный 28-летний маргинал, нигде не работающий и злоупотребляющий спиртным. Полицейские выяснили, что 2 тысячи рублей из лежавших в сумочке 17 тысяч он потратил на алкоголь. А саму сумку со всей оставшейся «наличкой» просто выбросил в ближайший мусорный контейнер.
Тем не менее, против «не жадного» грабителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 4 лет за решеткой.
Мужчина находится под подпиской о невыезде.