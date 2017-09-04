Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украина грозит России "отверткой в бок"
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
ПФР ответил на появившиеся данные о надбавке к пенсии
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Новое оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США – NI
Новая БМП «Курганец» может защищать от «Джавелин»
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти 80 человек утонули за купальный сезон 2017 года в Нижегородской области

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МЧС России по Нижегородской области, из 78 погибших 7 были детьми.

Согласно информации, за купальный сезон 2017 год, который открылся 1 июня и завершился 1 сентября, на различных водоемах погибло 78 человек, включая 7 детей. При этом количество погибших на 30% ниже, чем в 2016 году.

Чаще всего причиной гибели становилось алкогольное опьянение, а также купание в непроверенных водоемах. В свою очередь дети погибли из-за того, что их родители оставили их без присмотра.

Как сообщалось ранее, штрафы за купание в запрещенных местах в Нижегородской области увеличены с 200 рублей до 3 тысяч рублей.

За последние пять лет на водных объектах Нижегородской области зарегистрировано 846 происшествий, в результате которых погибло 785 человек, из них 41 ребенок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Рябков назвал «хулиганством» действия США в отношении России
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Жириновский предложил сменить главу МИД
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Адвокат Серебренникова назвал провокацией историю с письмом
Тренер Уильямс раскритиковал приглашение Шараповой на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино Итальянский актер и режиссер, исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении карьеры
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
5 завтраков для школьников за 5 минут Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь