Почти 80 человек утонули за купальный сезон 2017 года в Нижегородской области
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МЧС России по Нижегородской области, из 78 погибших 7 были детьми.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МЧС России по Нижегородской области, из 78 погибших 7 были детьми.
Согласно информации, за купальный сезон 2017 год, который открылся 1 июня и завершился 1 сентября, на различных водоемах погибло 78 человек, включая 7 детей. При этом количество погибших на 30% ниже, чем в 2016 году.
Чаще всего причиной гибели становилось алкогольное опьянение, а также купание в непроверенных водоемах. В свою очередь дети погибли
Как сообщалось ранее, штрафы за купание в запрещенных местах в Нижегородской области увеличены с 200 рублей до 3 тысяч рублей.
За последние пять лет на водных объектах Нижегородской области зарегистрировано 846 происшествий, в результате которых погибло 785 человек, из них 41 ребенок.