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13:14 (мск), источник: БЕЛТА

В Свислочском районе из-за паров бензина вспыхнул колодец

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе получил ожоги мужчина, пытавшийся узнать причину привкуса бензина в воде из колодца. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

О происшествии в деревне Олисевичи стало известно от сотрудников милиции и медицинских работников. За помощью обратился местный житель, который получил ожоги в результате вспышки паров в колодце на его участке.

«Со слов мужчины, несколько недель он чувствовал в воде привкус бензина. Чтобы избавиться от него, кипятил жидкость, однако в какой-то момент решил почистить колодец», — отметили в областном управлении МЧС. Мужчина вычерпал более 20 ведер воды и достал пластиковую емкость, напоминающую бак от бензоинструмента.

Позже мужчина зажег спичку и уронил ее в колодец. Произошла вспышка, хозяин получил ожоги. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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