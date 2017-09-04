В Свислочском районе из-за паров бензина вспыхнул колодец

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О происшествии в деревне Олисевичи стало известно от сотрудников милиции и медицинских работников. За помощью обратился местный житель, который получил ожоги в результате вспышки паров в колодце на его участке.

«Со слов мужчины, несколько недель он чувствовал в воде привкус бензина. Чтобы избавиться от него, кипятил жидкость, однако в какой-то момент решил почистить колодец», — отметили в областном управлении МЧС. Мужчина вычерпал более 20 ведер воды и достал пластиковую емкость, напоминающую бак от бензоинструмента.