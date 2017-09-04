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13:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рецидивиста поместили в спецприемник за избиение врача скорой помощи в Братске

Полицейские составили протокол об административном правонарушении.

36-летнего ранее судимого мужчину поместили в спецприемник за избиение медработника скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции составили протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Также правовая оценка нанесению телесных повреждений медику будет дана Следственными органами следственного комитета.

Напомним, что сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который избил санитара скорой медпомощи на улице Курчатова в Братске ночью 2 сентября. Следственным отделом по Братску Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области начата доследственная проверка по факту происшествия.

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