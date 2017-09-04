Рецидивиста поместили в спецприемник за избиение врача скорой помощи в Братске
Полицейские составили протокол об административном правонарушении.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении.
36-летнего ранее судимого мужчину поместили в спецприемник за избиение медработника скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции составили протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Также правовая оценка нанесению телесных повреждений медику будет дана Следственными органами следственного комитета.
Напомним, что сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который избил санитара скорой медпомощи на улице Курчатова в Братске ночью 2 сентября. Следственным отделом по Братску Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области начата доследственная проверка по факту происшествия.