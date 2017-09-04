Рецидивиста поместили в спецприемник за избиение врача скорой помощи в Братске

36-летнего ранее судимого мужчину поместили в спецприемник за избиение медработника скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции составили протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.