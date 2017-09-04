Следствие пока не может установить мотивы мужчины, въехавшего в здание в Екатеринбурге

«К настоящему времени установить причины и мотивы совершенного им деяния не удается, так как задержанный дает путанные и не вполне адекватные показания», — говорится в сообщении.

У следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого. В психиатрическом медицинском учреждении, где он состоит на учете, изъята соответствующая медицинская документация, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу.

«Проводятся неотложные следственные действия, в том числе и обыски», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра автомобиль протаранил входную группу «Космоса» и загорелся. Жертв и пострадавших, кроме водителя, нет.

Площадь пожара составила 30 кв.м. Возгорание ликвидировано.

В качестве подозреваемого задержан 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. Водитель получил обширные ожоги и был доставлен в одну из городских больниц. Источник в горадминистрации сообщал агентству «Интерфакс-Урал», что ожоги незначительны, подозреваемого забрали из лечебного учреждения следователи.