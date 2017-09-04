Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
13:13 (мск), источник: Интерфакс

Следствие пока не может установить мотивы мужчины, въехавшего в здание в Екатеринбурге

Екатеринбург. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следователи работают с жителем Ирбита по имени Денис, который подозревается в том, что протаранил на автомобиле здание киноконцертного театра (ККТ) «Космос» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

«К настоящему времени установить причины и мотивы совершенного им деяния не удается, так как задержанный дает путанные и не вполне адекватные показания», — говорится в сообщении.

У следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого. В психиатрическом медицинском учреждении, где он состоит на учете, изъята соответствующая медицинская документация, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу.

Читайте также
Следователи забрали из больницы водителя, протаранившего здание ККТ «Космос» в Екатеринбурге — источник

«Проводятся неотложные следственные действия, в том числе и обыски», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра автомобиль протаранил входную группу «Космоса» и загорелся. Жертв и пострадавших, кроме водителя, нет.

Площадь пожара составила 30 кв.м. Возгорание ликвидировано.

В качестве подозреваемого задержан 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. Водитель получил обширные ожоги и был доставлен в одну из городских больниц. Источник в горадминистрации сообщал агентству «Интерфакс-Урал», что ожоги незначительны, подозреваемого забрали из лечебного учреждения следователи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
Рябков назвал «хулиганством» действия США в отношении России
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Жириновский предложил сменить главу МИД
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
ВГТРК прекратит трансляцию Euronews на «Культуре»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь