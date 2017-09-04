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13:48 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане задержали участников ОПГ, которые похищали нефтепродукты

В Татарстане полицейские задержали участников преступной группы, которые занимались хищением нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что в мае текущего года трое злоумышленников планировали на территории Лаишевского, Верхнеуслонского или Алексеевского района республики осуществить врезку в магистральный нефтепродуктопровод с целью дальнейшего хищения дизельного топлива.

 — В результате несанкционированная врезка была произведена в Лаишевском районе Татарстана. Отвод протяженностью около 220 метров был выведен в лесной массив, — сообщили в ведомстве.

Так, 26 августа в лесу в момент налива дизельного топлива в емкости расположенные в кузове грузового автомобиля, полицейские задержали двух злоумышленников. Также недалеко от этого места был задержан еще один подозреваемый, который должен был предупредить о возможном появлении посторонних лиц в месте врезки.

Отмечается, что предварительный ущерб составил не менее 100 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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