Суд в Петербурге продлил арест предполагаемым вербовщикам в террористы

Ранее сообщалось, что в апреле в Петербурге были задержаны и заключены под стражу выходцы из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов, которых обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов».

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу… сроком на 3 месяца, до 4 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии и вовлекали их в деятельность группировок «Джебхат-ан-Нусра"* и «Исламское государство"*. Ранее сообщалось, что у следствия не было информации о возможной связи задержанных с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга.