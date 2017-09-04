В Перми в столкновении трёх иномарок пострадали два человека
Авария произошла утром 4 сентября на улице Промышленная.
Авария произошла утром 4 сентября на улице Промышленная.
4 сентября в 8.25 на улице Промышленная в Перми столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, 38-летний житель Краснокамска за рулём автомобиля Mitsubishi Galant не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в Hyundai Solaris.
От удара Mitsubishi отбросило на автомобиль Toyota Prius, который двигался по встречной полосе.
Как сообщили в
На скорой пострадавших отправили в больницу.
По факту
Напомним, примерно в это же время утром 4 сентября на дороге «Старцева-Ива-Восточный обход» иномарка влетела в бордюрный камень и опрокинулась. Серьёзно пострадал водитель.