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13:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в столкновении трёх иномарок пострадали два человека

Авария произошла утром 4 сентября на улице Промышленная.

4 сентября в 8.25 на улице Промышленная в Перми столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 38-летний житель Краснокамска за рулём автомобиля Mitsubishi Galant не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в Hyundai Solaris.

От удара Mitsubishi отбросило на автомобиль Toyota Prius, который двигался по встречной полосе.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира Mitsubishi Galant 39 и 24 лет.

На скорой пострадавших отправили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напомним, примерно в это же время утром 4 сентября на дороге «Старцева-Ива-Восточный обход» иномарка влетела в бордюрный камень и опрокинулась. Серьёзно пострадал водитель.

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