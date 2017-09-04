В Перми в столкновении трёх иномарок пострадали два человека

4 сентября в 8.25 на улице Промышленная в Перми столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 38-летний житель Краснокамска за рулём автомобиля Mitsubishi Galant не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в Hyundai Solaris.

От удара Mitsubishi отбросило на автомобиль Toyota Prius, который двигался по встречной полосе.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира Mitsubishi Galant 39 и 24 лет.

На скорой пострадавших отправили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.