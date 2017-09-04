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13:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле разыскивают пропавших 15-летних девочек

Девочки-подружки ушли на совместную прогулку в микрорайоне Сельмаша (Железнодорожный район Гомеля) 3 сентября примерно в 15.00.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— После того, как подростки не вернулись домой к ночи и в последующее время, родители забили тревогу, — рассказал представитель поисково-спасательного отряда Симуран Алексей Синегрибов.

Татьяна Штабная среднего телосложения, рост 160 см. Была одета в черные джинсы, черную майку, черные кроссовки. Ушла с рюкзаком красного с синим цвета. Яна Луковская также среднего телосложения, рост 158 см. Была одета в черные брюки, черную майку, черные кеды с белыми полосками. Также с ней был небольшой черный рюкзак.

Девочки объявлены в розыск милицией, в их поиске участвует поисково-спасательный отряд Симуран. Всем, кто располагает о них какой-нибудь информацией, просят сообщить по телефонам: 102, 8−0232−70−41−28, +375−29−534−89−75, +375−29−239−43−10.

ПСО Симуран +375−29−232−11−11.

Школьницы могут находиться в любом месте Беларуси, а также на территории Украины и России.

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