В Гомеле разыскивают пропавших 15-летних девочек

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— После того, как подростки не вернулись домой к ночи и в последующее время, родители забили тревогу, — рассказал представитель поисково-спасательного отряда Симуран Алексей Синегрибов.

Татьяна Штабная среднего телосложения, рост 160 см. Была одета в черные джинсы, черную майку, черные кроссовки. Ушла с рюкзаком красного с синим цвета. Яна Луковская также среднего телосложения, рост 158 см. Была одета в черные брюки, черную майку, черные кеды с белыми полосками. Также с ней был небольшой черный рюкзак.

Девочки объявлены в розыск милицией, в их поиске участвует поисково-спасательный отряд Симуран. Всем, кто располагает о них какой-нибудь информацией, просят сообщить по телефонам: 102, 8−0232−70−41−28, +375−29−534−89−75, +375−29−239−43−10.

ПСО Симуран +375−29−232−11−11.