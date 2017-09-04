В Гомеле разыскивают пропавших 15-летних девочек

— После того, как подростки не вернулись домой к ночи и в последующее время, родители забили тревогу, — рассказал представитель
Татьяна Штабная среднего телосложения, рост 160 см. Была одета в черные джинсы, черную майку, черные кроссовки. Ушла с рюкзаком красного с синим цвета. Яна Луковская также среднего телосложения, рост 158 см. Была одета в черные брюки, черную майку, черные кеды с белыми полосками. Также с ней был небольшой черный рюкзак.
Девочки объявлены в розыск милицией, в их поиске участвует
ПСО Симуран +375−29−232−11−11.
Школьницы могут находиться в любом месте Беларуси, а также на территории Украины и России.