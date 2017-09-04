Устроивший ДТП водитель тут же уснул в машине

Авария произошла в 15 часов 4 сентября на улице Бардина, возле кинотеатра «Космос». По информации «Автоспаса», Lancer догнал Hyundai Santa Fe. Сразу после аварии водитель «японца» крепко уснул, не отстегнув ремень безопасности.

Сон нарушителя не смогло прервать даже прибытие сотрудников ГИБДД. Предположительно, мужчина находился в очень сильном опьянении. Через 25 минут виновник аварии все же пришел в себя, после чего вел себя более-менее адекватно. Сотрудники ГИБДД уточнили, что водитель находится в наркотическом опьянении.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-114046843&id=456239494&hash=902159ac14b1bba5&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.