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13:32 (мск), источник: VN.ru

Устроивший ДТП водитель тут же уснул в машине

Неадекватный водитель Mitsubishi Lancer уснул сразу же после ДТП, виновником которого он и послужил, сообщает новосибирский «Автоспас». Объятия Морфея настигли мужчину столь стремительно, что он даже не удосужился отстегнуть ремень безопасности.

Авария произошла в 15 часов 4 сентября на улице Бардина, возле кинотеатра «Космос». По информации «Автоспаса», Lancer догнал Hyundai Santa Fe. Сразу после аварии водитель «японца» крепко уснул, не отстегнув ремень безопасности.

Сон нарушителя не смогло прервать даже прибытие сотрудников ГИБДД. Предположительно, мужчина находился в очень сильном опьянении. Через 25 минут виновник аварии все же пришел в себя, после чего вел себя более-менее адекватно. Сотрудники ГИБДД уточнили, что водитель находится в наркотическом опьянении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иногда устроившие аварию водители выдают свое состояние крайне неадекватным поведением. В апреле водитель автомобиля Nissan уснул в салоне после того, как устроил ДТП в Новосибирске. Проснувшись, он попытался сделать телефонный звонок по пачке сигарет, упорно считая, что держит в руке мобильник.

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