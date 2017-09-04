Устроивший ДТП водитель тут же уснул в машине

Авария произошла в 15 часов 4 сентября на улице Бардина, возле кинотеатра «Космос». По информации «Автоспаса», Lancer догнал Hyundai Santa Fe. Сразу после аварии водитель «японца» крепко уснул, не отстегнув ремень безопасности.
Сон нарушителя не смогло прервать даже прибытие сотрудников ГИБДД. Предположительно, мужчина находился в очень сильном опьянении. Через 25 минут виновник аварии все же пришел в себя, после чего вел себя более-менее адекватно. Сотрудники ГИБДД уточнили, что водитель находится в наркотическом опьянении.
Иногда устроившие аварию водители выдают свое состояние крайне неадекватным поведением. В апреле водитель автомобиля Nissan уснул в салоне после того, как устроил ДТП в Новосибирске. Проснувшись, он попытался сделать телефонный звонок по пачке сигарет, упорно считая, что держит в руке мобильник.