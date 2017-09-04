В Выксе поймали поджигателей ночного клуба
Задержанные дали признательные показания.
Задержанные дали признательные показания.
Как сообщает
Сообщение о вспышке и возгорании в помещении одного из ночных кафе поступило в отдел МВД России по городу Выксе Нижегородской области около 5 часов утра 2 сентября 2017 года.
Выехавшие на место происшествия сотрудники
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как около 5 часов утра к зданию подошли трое молодых людей. Один из них, открыв входную дверь в помещение, бросил внутрь горящий предмет, после чего все трое скрылись в неизвестном направлении. Возгорание было потушено охраной кафе. Во время инцидента пострадавших нет.
По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), возбуждено уголовное дело.
В результате
В настоящее время сотрудники отдела МВД России по городу Выксе Нижегородской области проводят мероприятия по задержанию последнего гражданина, причастного к инциденту.