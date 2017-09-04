В Выксе поймали поджигателей ночного клуба

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, двое злоумышленников, подозреваемые в умышленном уничтожении или повреждении имущества, задержаны сотрудниками полиции в Выксе.

Сообщение о вспышке и возгорании в помещении одного из ночных кафе поступило в отдел МВД России по городу Выксе Нижегородской области около 5 часов утра 2 сентября 2017 года.

Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы территориального ОВД установили, что 2 сентября 2017 года охранники клуба около 4 часов утра вывели на улицу посетителя, который находился в нетрезвом состоянии и мешал отдыхать остальным гостям.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как около 5 часов утра к зданию подошли трое молодых людей. Один из них, открыв входную дверь в помещение, бросил внутрь горящий предмет, после чего все трое скрылись в неизвестном направлении. Возгорание было потушено охраной кафе. Во время инцидента пострадавших нет.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отдела полиции установили личности и задержали двоих 22-летних подозреваемых в противоправном деянии. Задержанные сознались в содеянном.