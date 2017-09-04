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13:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Месть за «Матильду»? На Урале отрабатывают все версии поджога кинотеатра

Ранее было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога.

В Екатеринбурге, подозреваемый в умышленном поджоге кинотеатра «Космос» житель Ирбита будет направлен в медицинское учреждение для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«К настоящему времени установить причины и мотивы совершённого им деяния не удаётся, так как задержанный даёт путанные и не вполне адекватные показания. В связи с тем, что у следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого, в психиатрическом медицинском учреждении, где он состоит на учете, изъята соответствующая медицинская документация для назначения и проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы. Проводятся неотложные следственные действия, в том числе и обыски», — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл рано утром 4 сентября. Автомобиль «УАЗ» протаранил входную группу кинотеатра «Космос» и загорелся. На место выехали представители всех силовых ведомств, а также сотрудники МЧС, которые в кратчайшие сроки потушили пожар. К счастью, никто не пострадал.

Вскоре был задержан подозреваемый, который сам получил ожоги. Также была установлена его личность. Выяснилось, что это житель Ирбита Денис М. 1978 года рождения. Вскоре в СМИ стали появляться версии произошедшего. Предполагалось, что это могли быть бытовые мотивы, несчастный случай или теракт.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога. Кроме того, пользователи социальных сетей, пройдя на странички Дениса М., заподозрили его в «религиозном фанатизме». В частности он выкладывал в соцсетях свои фотографии на фоне храмов и во время религиозных обрядов, а также сообщал о своём непринятии электронных документов, в которых, по его словам, «зашит» код дьявола.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что преступление связано с местью за показ фильма Алексея Учителя «Матильда».

Однако в региональном СКР призывают не торопиться с выводами и не распространять версии до завершения объективного и беспристрастного расследования.

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Напомним, что в начале сентября режиссёр Алексей Учитель обратился в МВД с просьбой обеспечить безопасность фильма «Матильда». Ранее, сообщалось о том, что организация «Христианское государство — Святая Русь» совершила рассылку писем с угрозами в адрес кинопрокатчиков, намеренных показывать фильм после его выхода на широкий экран. В этих посланиях было сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду». Более того поступило сообщение о том, что неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью в киностудию «Лендок», где располагается офис руководимой Учителем телекомпании «ТПО «Рок».

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