В Екатеринбурге пьяный бесправник на BMW устроил тройное ДТП

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 33-летний водитель BMW 318, который был пьян и лишен прав. Мужчина превысил скорость, протаранил ограждение на разделительной полосе и вылетел на встречку. Там он врезался в BMW 525. От удара капот первой иномарки оторвался и отлетел в лобовое стекло Chevrolet.