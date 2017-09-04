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13:42 (мск), источник: СуперОмск

Актер «Пятого театра» Погодаев подтвердил нападение после спектакля

Сегодня в СМИ появилась информация, что накануне на любимого омичами актера Алексея Погодаева напали неизвестные.

В этот вечер он играл одну из главных ролей в спектакле «На бойком месте».

Судя по всему нападение произошло после того, как Погодаев покинул театр.

В кратком разговоре с корреспондентом «СуперОмска» Алексей Погодаев подтвердил информацию о нападении. Помощь ему оказывали врачи частной клиники.

Сейчас здоровью артиста ничего не угрожает.

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