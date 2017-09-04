Актер «Пятого театра» Погодаев подтвердил нападение после спектакля
Сегодня в СМИ появилась информация, что накануне на любимого омичами актера Алексея Погодаева напали неизвестные.
Сегодня в СМИ появилась информация, что накануне на любимого омичами актера Алексея Погодаева напали неизвестные.
В этот вечер он играл одну из главных ролей в спектакле «На бойком месте».
Судя по всему нападение произошло после того, как Погодаев покинул театр.
В кратком разговоре с корреспондентом «СуперОмска» Алексей Погодаев подтвердил информацию о нападении. Помощь ему оказывали врачи частной клиники.
Сейчас здоровью артиста ничего не угрожает.