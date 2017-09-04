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13:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе возле торгового центра сгорела маршрутка

Пожар, в результате которого пострадал автобус, произошел на территории Lifestyle центра Башкирия около 14 часов. В.

результате возгорания был поврежден салон авто. Огонь ликвидировали 2 единицы техники и 8 человек.

Как стало известно, данная маршрутка стояла не один день и, возможно, давно не выходила в рейс.

Причина пожара выясняется, сообщают сотрудники Пожарной части Ленинского района.

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