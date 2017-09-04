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17:01 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело по факту убийства женщины завели в Верхнедонском районе

Уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины возбуждено в Верхнедонском районе Ростовской области.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) завели на 29-летнего жителя района.

По версии следствия, 2 сентября на одной из улиц поселка Кукуевский Верхнедонского района подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил в потерпевшую из ружья ИЖ-27.

От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Впоследствии молодой человек, по предварительным данным, совершивший преступление из ревности, выстрелил себе в грудь и был доставлен с ранением в больницу.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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