Дело по факту убийства женщины завели в Верхнедонском районе
Уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины возбуждено в Верхнедонском районе Ростовской области.
Уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины возбуждено в Верхнедонском районе Ростовской области.
Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) завели на 29-летнего жителя района.
По версии следствия, 2 сентября на одной из улиц поселка Кукуевский Верхнедонского района подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил в потерпевшую из ружья ИЖ-27.
От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.
Впоследствии молодой человек, по предварительным данным, совершивший преступление из ревности, выстрелил себе в грудь и был доставлен с ранением в больницу.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.