Дело по факту убийства женщины завели в Верхнедонском районе

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) завели на 29-летнего жителя района.

По версии следствия, 2 сентября на одной из улиц поселка Кукуевский Верхнедонского района подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил в потерпевшую из ружья ИЖ-27.

От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Впоследствии молодой человек, по предварительным данным, совершивший преступление из ревности, выстрелил себе в грудь и был доставлен с ранением в больницу.