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16:46 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани 23-летний водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя

Водитель насмерть сбил пенсионера, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 3 сентября в 19.20 напротив дома № 10 по ул. Ленской. 23-летний водитель Kia Ceed, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 70-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом ребер и открытый перелом голени и был госпитализирован в больницу, где спустя несколько часов от полученных травм скончался.

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