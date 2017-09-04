В Казани 23-летний водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя
Водитель насмерть сбил пенсионера, сообщает
Водитель насмерть сбил пенсионера, сообщает
Авария произошла 3 сентября в 19.20 напротив дома № 10 по ул. Ленской. 23-летний водитель Kia Ceed, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 70-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом ребер и открытый перелом голени и был госпитализирован в больницу, где спустя несколько часов от полученных травм скончался.