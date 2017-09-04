В Симферополе сбитый дорожный знак упал на пешехода

«Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь по ул. Александра Невского, со стороны Жуковского в направлении проспекта Кирова, не справился с управлением, допустил выезд на тротуар, где наехал на металлический столб с дорожным знаком. После этого знак отлетел на 36-летнего пешехода, который двигался по тротуару», — рассказали в ведомстве.