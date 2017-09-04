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13:44 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе сбитый дорожный знак упал на пешехода

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости (Крым). В Симферополе водитель «Жигулей» выехал на тротуар и сбил дорожный знак. От удара указатель упал на проходящего мимо человека, сообщили в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

«Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь по ул. Александра Невского, со стороны Жуковского в направлении проспекта Кирова, не справился с управлением, допустил выезд на тротуар, где наехал на металлический столб с дорожным знаком. После этого знак отлетел на 36-летнего пешехода, который двигался по тротуару», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия пешеход получил перелом стопы.

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