В Симферополе сбитый дорожный знак упал на пешехода
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости (Крым). В Симферополе водитель «Жигулей» выехал на тротуар и сбил дорожный знак. От удара указатель упал на проходящего мимо человека, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости (Крым). В Симферополе водитель «Жигулей» выехал на тротуар и сбил дорожный знак. От удара указатель упал на проходящего мимо человека, сообщили в
«Водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь по ул. Александра Невского, со стороны Жуковского в направлении проспекта Кирова, не справился с управлением, допустил выезд на тротуар, где наехал на металлический столб с дорожным знаком. После этого знак отлетел на 36-летнего пешехода, который двигался по тротуару», — рассказали в ведомстве.
В результате происшествия пешеход получил перелом стопы.