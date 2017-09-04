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13:59 (мск), источник: Интерфакс

Полиция возобновила расследование дела о разукрашенном памятнике Ленину в Челябинске

Челябинск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники полиции возобновили расследование уголовного дела по факту осквернения памятника Владимиру Ленину на Алом поле в Челябинске, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» адвокат Андрей Лепехин в понедельник.

В совершении преступления подозревается его подзащитный Алексей Морошкин, которого ранее суд признал лицом, подлежащим принудительному лечению за призывы к созданию Уральской республики.

По приговору суда с декабря 2015 года по июнь 2017 года он был помещен в стационар областного психоневрологического диспансера.

Между тем, с 8 сентября 2015 года в отношении А. Морошкина расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм). По версии следствия, именно он два года назад разрисовал памятник Ленину в цвета украинского флага.

Одним из доказательств вины считались выпачканные в краске джинсы, якобы, принадлежащие подозреваемому.

Следователи несколько раз направляли дело прокурору для передачи в суд, но каждый раз оно возвращалось на доследование.

«На днях Алексея вновь вызывали к следователю и сообщили, что его дело, ранее приостановленное, возобновлено. Назначены две новые экспертизы — химическая, по составу краски на джинсах, и судебно-психиатрическая», — сообщил адвокат.

Как сообщалось, А. Морошкин в декабре 2015 года был осужден по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Дело возбудили после того, как он разместил в интернете предложение создать «Уральскую народную республику».

В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, ему был поставлен диагноз «шизофрения», врачи посчитали его опасным для окружающих.

Одним из оснований для постановки такого диагноза стало появление на личной странице в соцсети записи А. Морошкина о том, что он является основателем Церкви челябинского метеорита, что врачи посчитали «бредом».

В июне 2017 года суд удовлетворил ходатайство больницы о прекращении лечения, поскольку пациент не нуждается в лечении в стационарных условиях.

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