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14:08 (мск), источник: БЕЛТА

В Столинском районе задержали пьяного школьника на «жигулях»

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного одиннадцатиклассника за рулем автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 2 сентября около двух часов ночи. Следившие за безопасностью дорожного движения в агрогородке Ольшаны сотрудники ДПС остановили на ул. Школьной «жигули». За рулем находился 16-летний местный житель, чье физическое состояние вызвало у инспекторов подозрения. При проверке было установлено, что парень не имеет права управления транспортным средством. Более того, медицинское освидетельствование показало, что школьник находился в состоянии алкогольного опьянения (1,83 промилле).

В отношении одиннадцатиклассника составлено несколько административных материалов, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

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