В Столинском районе задержали пьяного школьника на «жигулях»

Инцидент произошел 2 сентября около двух часов ночи. Следившие за безопасностью дорожного движения в агрогородке Ольшаны сотрудники ДПС остановили на ул. Школьной «жигули». За рулем находился 16-летний местный житель, чье физическое состояние вызвало у инспекторов подозрения. При проверке было установлено, что парень не имеет права управления транспортным средством. Более того, медицинское освидетельствование показало, что школьник находился в состоянии алкогольного опьянения (1,83 промилле).