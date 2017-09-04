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14:15 (мск), источник: РБК

Суд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом худрука театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. За него поручились 74 деятеля культуры.

Источник: РИА "Новости"

Мосгорсуд не стал менять меру пресечения режиссеру, художественному руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову, которого ранее отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, передает корреспондент РБК. Серебренникову вменяется организация хищения 68 млн руб. из госсубсидии на поддержку современного искусства, которую получила его продюсерская компания «Седьмая студия». По делу проходят также четверо подчиненных режиссера из «Седьмой студии» и «Гоголь-центра».

В начале заседания адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов попросил суд приобщить к делу дополнительные личные поручительства за режиссера от именитых деятелей культуры. Ранее за обвиняемого поручились 33 человека; на сей раз Харитонов зачитал перечень из 41 имени.

Среди них были режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, актеры Дмитрий Харатьян, Алла Демидова, Инна Чурикова, Евгения Симонова, Александр Балуев; балерина Диана Вишнева, тренер Татьяна Тарасова, музыканты Владимир Спиваков и Полина Осетинская, директор музея им. Пушкина Марина Лошак.

«Следствие на мой взгляд придумывает многие обстоятельства», — заявил адвокат Харитонов. Он подчеркнул, что лично Серебренников не мог добиться выделения госсредств «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа». Субсидию организации предоставили по результатам его разговора с президентом Дмитрием Медведевым в марте 2011 года и согласно постановлению правительства за подписью премьер-министра Владимира Путина.

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Кирилл Серебренников в суде

Серебренников был задержан 22 августа, на следующий день Басманный суд отправил его под домашний арест. По версии СКР, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011—2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Сотрудники «Седьмой студии» представляли в Минкультуры завышенные данные о количестве и стоимости мероприятий, недостоверные планы и отчеты, фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, а затем Серебренников распределял их между участниками схемы, убеждены следователи.

За Серебренникова поручились 33 общественных и культурных деятеля, включая президента фонда Александра Солженицына Наталью Солженицыну, директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову, гендиректора Большого театра Владимира Урина, актеров Чулпан Хаматову, Евгения Миронова и Константина Хабенского. А издатель Ирина Прохорова предложила внести за Серебренникова залог в любом размере.

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О деле стало известно после обысков в «Гоголь-центре» в мае этого года. Ранее СКР предъявил обвинения бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину. Серебренников до последнего времени оставался в статусе свидетеля; руководство страны было намерено отказаться от его уголовного преследования, сообщал ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к официальным лицам и самому режиссеру. В начале августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебренникова. Дочери Масляевой тем временем сообщили о слежке и давлении, как они предполагали, со стороны бывших коллег и соратников Серебренникова.

Изначально отдельным фигурантам дела вменяли мошенничество на меньшие суммы: Малобродского обвиняли в хищении 2,3 млн руб., выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь» — по версии следствия, его не существовало. Итину и Масляевой вменялось, что они вместе с неустановленными лицами изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,3 млн руб., которые в действительности не проводились. В конце июня расследование дела было поручено центральному аппарату СКР. 25 июля обвиняемым было предъявлено новое обвинение. Указанная в нем сумма хищений — 68 млн руб, а механизм их вывода никак не конкретизирован, рассказывали адвокаты обвиняемых.

Оперативным сопровождением дела занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Это подразделение курирует в том числе театры и музеи, уточняли источники РБК.

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