В Омске будут судить мужчину, обвиняемого в хищении около 93 млн рублей
Деньги были похищены из федерального бюджета.
Деньги были похищены из федерального бюджета.
Директор фирмы, обвиняемый в хищении из федерального бюджета около 93 млн рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщает
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора ООО «Интек». Мужчина обвиняется в совершении 29 преступлений, предусмотренных чч. 3−4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах), а также четырех фактах легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
По мнению следствия, в период с 2009 по 2014 года бизнесмен создал на подставных лиц 20 организаций, которыми фактически сам управлял, а также вёл юридическое и бухгалтерское сопровождение их деятельности через своих подчиненных сотрудников. Также он организовал заключение между подконтрольными ему фирмами договоров
В последующем после регистрации договоров подчиненные ему работники представляли в налоговые органы декларации и фиктивные документы для незаконного получения из бюджета денежных средств.
По мнению следствия, в результате мошеннических действий директора ООО «Интек» из федерального бюджета было похищено около 93 млн рублей.
Мужчина легализовал часть денег (свыше 30 млн рублей) путём проведения ряда финансовых операций..
Суд наложил арест на имущество обвиняемого и его фирм на общую сумму свыше 50 млн рублей.
Громкое уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд г. Омска.