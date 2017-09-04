Главу с. Светлодольск приговорили к условному сроку по обвинению в злоупотреблении полномочиями

По данным ведомства, сведения о возможном злоупотреблении должностными полномочиями Николаем Андрюхиным были получены Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и нашли подтверждение в ходе дальнейшей работы.

«Установлено, что не позднее июня 2012 г. Андрюхин, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в желании завысить показатели по уплате земельного налога на территории сельского поселения Светлодольск, выраженные в количественной составляющей оформленных гражданами в собственность бесхозных участков на территории поселения, предоставил подложный официальный документ (выписку) о принадлежности гражданину России участка площадью 15 га. Последний, используя незаконно выданную выписку, оформил право собственности на землю, что повлекло отчуждение участка из собственности района», — сообщили в УФСБ по Самарской области.

В итоге 9 марта 2017 г. на основании материалов ФСБ Красноярский межрайонный отдел регионального СУ СК в отношении Андрюхина возбудил уголовное дело о злоупотребление должностными полномочиями.