Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Дочь актера Басилашвили обнародовала его письмо к Серебренникову
Шарапова оценила игру соперницы, считавшей ее кумиром в детстве
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Непризнанное государство с всего 4 жителями (фото)
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:06 (мск), источник: Volga News

Главу с. Светлодольск приговорили к условному сроку по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Вступил в силу приговор Сергиевского районного суда в отношении 57-летнего главы сельского поселения Светлодольск Николая Андрюхина, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями — ч. 2 ст. 285 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о возможном злоупотреблении должностными полномочиями Николаем Андрюхиным были получены Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и нашли подтверждение в ходе дальнейшей работы.

«Установлено, что не позднее июня 2012 г. Андрюхин, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в желании завысить показатели по уплате земельного налога на территории сельского поселения Светлодольск, выраженные в количественной составляющей оформленных гражданами в собственность бесхозных участков на территории поселения, предоставил подложный официальный документ (выписку) о принадлежности гражданину России участка площадью 15 га. Последний, используя незаконно выданную выписку, оформил право собственности на землю, что повлекло отчуждение участка из собственности района», — сообщили в УФСБ по Самарской области.

В итоге 9 марта 2017 г. на основании материалов ФСБ Красноярский межрайонный отдел регионального СУ СК в отношении Андрюхина возбудил уголовное дело о злоупотребление должностными полномочиями.

3 августа 2017 г. решением Сергиевского районного суда Николая Андрюхина признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Развязка на Московском/Кирова открыта для движения транспорта
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
Социологи напомнили Жириновскому о популярности Лаврова
Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре
Суд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ
Спорт
«Вест Хэм» при уходе Билича рассмотрит кандидатуру Манчини Имя Манчини связывали с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, итальянец также был замечен на одном из матчей команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь