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15:23 (мск), источник: Nur.kz

Пропавший в Астане мужчина является капитаном КНБ

В Астане родственники разыскивают 32-летнего Самата Шакеева. Мужчина пропал 21 августа, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

По словам супруги пропавшего Салтанат, ее муж является сотрудником Комитета национальной безопасности в звании капитана.

По словам жены, Самат не курит, не пьет, не азартен, не имеет долгов и ранее никогда не пропадал.

«У нас есть только несколько видеокадров с камер наружного наблюдения, где видно, как мой супруг идет в районе улиц Кенесары — Шевченко, возле гостиницы “Рэдисон”», — отметила Шакеева.

Как мы сообщали ранее, Шакеев Самат Нуриахметович 21 августа 2017 года вышел с работы после дежурства в 7 утра и не вернулся домой.

Всех, кто владеет информацией о месте нахождения Самата Шакеева, просьба позвонить его супруге Салтанат по номеру 8 707 151 75 70 или 102.

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