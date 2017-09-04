Пропавший в Астане мужчина является капитаном КНБ

Источник: Nur.kz

По словам супруги пропавшего Салтанат, ее муж является сотрудником Комитета национальной безопасности в звании капитана.

По словам жены, Самат не курит, не пьет, не азартен, не имеет долгов и ранее никогда не пропадал.

«У нас есть только несколько видеокадров с камер наружного наблюдения, где видно, как мой супруг идет в районе улиц Кенесары — Шевченко, возле гостиницы “Рэдисон”», — отметила Шакеева.

Как мы сообщали ранее, Шакеев Самат Нуриахметович 21 августа 2017 года вышел с работы после дежурства в 7 утра и не вернулся домой.