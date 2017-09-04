Пропавший в Астане мужчина является капитаном КНБ
В Астане родственники разыскивают 32-летнего Самата Шакеева. Мужчина пропал 21 августа, сообщает Tengrinews.kz.
В Астане родственники разыскивают 32-летнего Самата Шакеева. Мужчина пропал 21 августа, сообщает Tengrinews.kz.
По словам супруги пропавшего Салтанат, ее муж является сотрудником Комитета национальной безопасности в звании капитана.
По словам жены, Самат не курит, не пьет, не азартен, не имеет долгов и ранее никогда не пропадал.
«У нас есть только несколько видеокадров с камер наружного наблюдения, где видно, как мой супруг идет в районе улиц Кенесары — Шевченко, возле гостиницы “Рэдисон”», — отметила Шакеева.
Как мы сообщали ранее, Шакеев Самат Нуриахметович 21 августа 2017 года вышел с работы после дежурства в 7 утра и не вернулся домой.
Всех, кто владеет информацией о месте нахождения Самата Шакеева, просьба позвонить его супруге Салтанат по номеру 8 707 151 75 70 или 102.