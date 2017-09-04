Кузнецова рассказала о школьнике, обвиняемом в убийстве мальчика на Кубани

Ранее сообщалось, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревается его одноклассник. Омбудсмен Анна Кузнецова побывала в Краснодарском крае, где провела совещание, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии.
«Перед нами стояло две задачи — разобраться в тех причинах, которые способствовали этой трагической ситуации, и сделать вывод, почему последнее время все чаще появляются в СМИ подобные страшные ситуации, когда причиной гибели одного ребенка становится другой. Мы обсудили, были ли предпосылки этой ситуации, ответ был ожидаемым. Сообщения о фактах агрессии были и ранее. Сейчас мы проводим параллели с другими случаями в других регионах, в которых также сообщения об агрессии были неоднократно, они или не озвучивались, или не несли за собой должных последствий. И мы видим такие трагические ситуации. Очень важно вовремя обращать внимание на такие проявления агрессии, нельзя недооценивать ситуацию. Ключевым является несвоевременная реакция на изменение в поведении детей», — рассказала журналистам Кузнецова.
Из ситуации, добавила омбудсмен, нужно сделать системный и серьезный вывод.
«Прежде чем проводить родительские собрания, совещания, конференции на эту тему, нужно очень точно изучить это явление, и к этому должны быть привлечены специалисты. Мы об этом вчера говорили на совещании в Краснодарском крае, и это предложение было принято», — подчеркнула Кузнецова.
На вопрос о семьях всех участников трагедии омбудсмен добавила, что «дети участвовали в различных школьных мероприятиях, были спортсменами, семьи были достаточно благополучны».