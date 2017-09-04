Кузнецова рассказала о школьнике, обвиняемом в убийстве мальчика на Кубани

«Перед нами стояло две задачи — разобраться в тех причинах, которые способствовали этой трагической ситуации, и сделать вывод, почему последнее время все чаще появляются в СМИ подобные страшные ситуации, когда причиной гибели одного ребенка становится другой. Мы обсудили, были ли предпосылки этой ситуации, ответ был ожидаемым. Сообщения о фактах агрессии были и ранее. Сейчас мы проводим параллели с другими случаями в других регионах, в которых также сообщения об агрессии были неоднократно, они или не озвучивались, или не несли за собой должных последствий. И мы видим такие трагические ситуации. Очень важно вовремя обращать внимание на такие проявления агрессии, нельзя недооценивать ситуацию. Ключевым является несвоевременная реакция на изменение в поведении детей», — рассказала журналистам Кузнецова.