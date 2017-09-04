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14:34 (мск), источник: "Российская газета"

СК: Протаранивший кинотеатр дает не вполне адекватные показания

В Екатеринбурге правоохранительные органы выясняют причины, побудившие 39-летнего жителя Ирбита протаранить на своем УАЗе кинотеатр «Космос» и поджечь машину.

«В рамках уголовного дела задержан подозреваемый, с ним сейчас работают следователи. Пока установить причины и мотивы совершенного им деяния не удается: мужчина дает путанные и не вполне адекватные показания», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Напомним, сегодня около шести часов утра фургон врезался во входную группу учреждения культуры, где проходит фестиваль российских фильмов. Из машины вышел человек и поджог ее. К счастью, пожар быстро потушили прибывавшие на место ЧП огнеборцы. Никто в результате происшествия не пострадал, но фасад и первый этаж здания изрядно подпорчены огнем и дымом.

Полицейские оперативно установили и задержали предполагаемого шофера автомобиля, протаранившего кинотеатр. В Сети уже появилось короткое видео с его допроса. Подозреваемый, отвечая на вопросы правоохранителей, рассказал, что приехал в Екатеринбург накануне на купленной у некоего жителя Ирбита «буханке». Воскресенье провел в Храме-на-Крови, а утром в понедельник «поехал в кино», как он сам выразился.

«У следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого, в психиатрическом медучреждении, где он состоит на учете, изъяты документы для проведения экспертизы. Проводятся обыски», — резюмируют в СК.

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