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14:40 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону пострадавшим от пожара выплатили более 40 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости. Более 40 миллионов рублей из бюджетов всех уровней на сегодняшний день выплачено пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, где огнем были повреждены почти 120 строений, сообщил на заседании оперативного штаба заместитель губернатора области Вадим Артёмов.

Источник: РИА Новости

«Из средств городского бюджета выплачено пострадавшим от пожара 14 миллионов 340 тысяч рублей, из средств областного бюджета — 18 миллионов 520 тысяч рублей, из средств федерального бюджета выплачено 8 миллионов 25 тысяч 300 рублей. Всего в настоящий момент выплачено 40 миллионов 891 тысяча 300 рублей», — сказал Артёмов.

Он добавил, что сформирован список из 50 человек, в соответствии с которым проведена выплата в связи с полной утратой имущества в объеме 2,9 миллиона рублей (29 гражданам по 100 тысяч рублей). По 21 человеку еще ведется работа по уточнению документов.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.

По факту пожара возбуждено два уголовных дела: по факту умышленного уничтожения или повреждение имущества, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. ГУМЧС по региону сообщило, что основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают «занесение постороннего источника зажигания».

В ГУ МВД России по Ростовской области создана следственно-оперативная группа по расследованию причин пожара. Среди возможных версий следователями рассматриваются варианты «как техногенного характера, так и включающие человеческий фактор», в ходе расследования полицейскими установлены и допрошены риелторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю. Из риелторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены. Предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания, где находятся заброшенные постройки.

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