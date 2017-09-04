В Ростове-на-Дону пострадавшим от пожара выплатили более 40 млн рублей

Источник: РИА Новости

«Из средств городского бюджета выплачено пострадавшим от пожара 14 миллионов 340 тысяч рублей, из средств областного бюджета — 18 миллионов 520 тысяч рублей, из средств федерального бюджета выплачено 8 миллионов 25 тысяч 300 рублей. Всего в настоящий момент выплачено 40 миллионов 891 тысяча 300 рублей», — сказал Артёмов.

Он добавил, что сформирован список из 50 человек, в соответствии с которым проведена выплата в связи с полной утратой имущества в объеме 2,9 миллиона рублей (29 гражданам по 100 тысяч рублей). По 21 человеку еще ведется работа по уточнению документов.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.

По факту пожара возбуждено два уголовных дела: по факту умышленного уничтожения или повреждение имущества, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. ГУМЧС по региону сообщило, что основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают «занесение постороннего источника зажигания».