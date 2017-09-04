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14:38 (мск), источник: ЮГА.ру

Житель Кубани устроил ДТП с участием 31 автомобиля

В Бобровском районе Воронежской области 3 сентября произошла массовая авария.

ДТП случилось около 15:00 на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 35-летний житель Краснодарского края за рулем грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость и врезался в идущую впереди машину. В результате аварии 31 легковой автомобиль получил механические повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области.

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С травмами госпитализировали малолетнюю жительницу Рязани, 52-летнего жителя Тульской области и его 38-летнюю супругу, 57-летнего жителя Твери и его 54-летнюю жену. Полиция проводит проверку.

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