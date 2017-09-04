Минспорт советует белорусам отказаться от поездок в украинский Николаев из-за риска заражения холерой

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы Николаевской областной государственной администрации, в Центральном районе Николаева в пробах воды обнаружен возбудитель холеры. В настоящее время случаев заболевания среди населения не зарегистрировано. Для предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации по холере в регионе рекомендовано ввести запрет на купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, а также принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

Для предупреждения завоза и распространения холеры среди населения Беларуси Министерство спорта и туризма рекомендует воздержаться от поездок в данный регион и просит туристические организации информировать потребителей о санитарно-эпидемиологической обстановке, возможном риске заражения холерой, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания.

В последний раз возбудитель холеры в Николаевской области был выявлен в 1995 году. В 1994—1995 годах здесь заразилось около 1,5 тыс. жителей. Было зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой со смертельным исходом.