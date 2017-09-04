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14:52 (мск), источник: БЕЛТА

Минспорт советует белорусам отказаться от поездок в украинский Николаев из-за риска заражения холерой

4 сентября, Минск /Ольга Костюшко — БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма рекомендует белорусам воздержаться от поездок в украинский город Николаев из-за обнаружения там возбудителя холеры. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы Николаевской областной государственной администрации, в Центральном районе Николаева в пробах воды обнаружен возбудитель холеры. В настоящее время случаев заболевания среди населения не зарегистрировано. Для предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации по холере в регионе рекомендовано ввести запрет на купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, а также принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

Для предупреждения завоза и распространения холеры среди населения Беларуси Министерство спорта и туризма рекомендует воздержаться от поездок в данный регион и просит туристические организации информировать потребителей о санитарно-эпидемиологической обстановке, возможном риске заражения холерой, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания.

В последний раз возбудитель холеры в Николаевской области был выявлен в 1995 году. В 1994—1995 годах здесь заразилось около 1,5 тыс. жителей. Было зарегистрировано 20 случаев заболевания холерой со смертельным исходом.

Холера — острое инфекционное заболевание, инкубационный период составляет от нескольких часов до 5 дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения. Ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируется 3−5 млн случаев холеры, из которых 100−120 тыс. заканчиваются летальным исходом.

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