За неудачную шутку военнослужащего в Алматы посадили в тюрьму

Источник: Nur.kz

Поводом для тяжбы послужила неудачная шутка офицера. Будучи в наряде, он позвонил вахтеру и сообщил, что в военном общежитии заложена бомба.

На место сразу же были стянуты все экстренные службы, но взрывное устройство найдено не было.

Лжетеррорист был задержан практически сразу, так как звонил мужчина с собственного телефона.

Отметим, что инцидент произошел этим летом в Жамбылской области. И это первый случай, когда за подобное преступление осудили военнослужащего.

«Судом учтены все смягчающие и отягчающие обстоятельства. И приговор считаю законом обоснованным. Также должен сказать, что такого вида преступление, насколько мне известно, совершено впервые в условиях воинской службы. И тем более показательно, должно стать уроком», — сообщил заместитель военного прокурора гвардейского гарнизона Игорь Гребенюк.