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15:21 (мск), источник: Nur.kz

За неудачную шутку военнослужащего в Алматы посадили в тюрьму

Суд Алматы приговорил военнослужащего к году тюремного заключения с лишением офицерского звания, передает телеканал «Алматы».

Источник: Nur.kz

Поводом для тяжбы послужила неудачная шутка офицера. Будучи в наряде, он позвонил вахтеру и сообщил, что в военном общежитии заложена бомба.

На место сразу же были стянуты все экстренные службы, но взрывное устройство найдено не было.

Лжетеррорист был задержан практически сразу, так как звонил мужчина с собственного телефона.

Отметим, что инцидент произошел этим летом в Жамбылской области. И это первый случай, когда за подобное преступление осудили военнослужащего.

«Судом учтены все смягчающие и отягчающие обстоятельства. И приговор считаю законом обоснованным. Также должен сказать, что такого вида преступление, насколько мне известно, совершено впервые в условиях воинской службы. И тем более показательно, должно стать уроком», — сообщил заместитель военного прокурора гвардейского гарнизона Игорь Гребенюк.

«Решение алматинского военного суда будем обжаловать, через апелляционную инстанцию, военный суд республики, тут все обстоятельства можно было учитывать. То, что ущерб полностью возмещен. Полностью раскаялся и полностью признал свою вину. Все судебные издержки, а также ущерб, который был нанесен воинской части, был возмещен, — сказал адвокат Ахмет Мусабеков.

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