BREAKING NEWS: Прокуратура представила новые детали по делу Андрея Брэгуцэ

«Это серьезная проблема в системе. Речь идет о смерти человека, который находился под стражей государства. Мы тщательно проанализируем всю информацию», — заявил генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

Напомним, Андрея Брэгуцу задержали 15 августа за превышение скорости и выезд на встречную полосу. Его действия представляли серьезную опасность для других участников дорожного движения. Задержанию предшествовало не менее опасное преследование. По дороге в участок он оскорблял полицейских. На спецпарковке, куда привезли его машину, он набросился с кулаками на полицейских.