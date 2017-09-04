BREAKING NEWS: Прокуратура представила новые детали по делу Андрея Брэгуцэ
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с пытками и жестоким обращением, которое привело к смерти Андрея Брэгуцы.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с пытками и жестоким обращением, которое привело к смерти Андрея Брэгуцы.
Согласно первой информации, пять человек были арестованы, в том числе трое полицейских.
«Это серьезная проблема в системе. Речь идет о смерти человека, который находился под стражей государства. Мы тщательно проанализируем всю информацию», — заявил генеральный прокурор Эдуард Харунжен.
Напомним, Андрея Брэгуцу задержали 15 августа за превышение скорости и выезд на встречную полосу. Его действия представляли серьезную опасность для других участников дорожного движения. Задержанию предшествовало не менее опасное преследование. По дороге в участок он оскорблял полицейских. На спецпарковке, куда привезли его машину, он набросился с кулаками на полицейских.
Андрей Брэгуца скончался 29 августа гнойной пневмонии. Его адвокаты утверждают, что этой трагедии можно было избежать.