Челябинский дальнобойщик избил сотрудников ГИБДД

Инцидент произошёл в Калужской области. Камера наружного наблюдения запечатлела, как дальнобойщик врезался в металлическое ограждение и уснул. Когда к нему подошли инспекторы ДПС, попытался захлопнуть дверь, а потом ударил одного полицейского кулаком в лицо, второго — ногой в грудь.