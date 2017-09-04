Челябинский дальнобойщик избил сотрудников ГИБДД
Меньше минуты понадобилось сотрудникам ГИБДД, чтобы скрутить автодебошира из Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Меньше минуты понадобилось сотрудникам ГИБДД, чтобы скрутить автодебошира из Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Инцидент произошёл в Калужской области. Камера наружного наблюдения запечатлела, как дальнобойщик врезался в металлическое ограждение и уснул. Когда к нему подошли инспекторы ДПС, попытался захлопнуть дверь, а потом ударил одного полицейского кулаком в лицо, второго — ногой в грудь.
Вся потасовка заняла минуту. Нарушителя скрутили и уложили на асфальт. Им оказался 45-летний южноуралец в состоянии сильного алкогольного опьянения. Скорее всего, ему предъявят обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Мария Помелова.