Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
15:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинский дальнобойщик избил сотрудников ГИБДД

Меньше минуты понадобилось сотрудникам ГИБДД, чтобы скрутить автодебошира из Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инцидент произошёл в Калужской области. Камера наружного наблюдения запечатлела, как дальнобойщик врезался в металлическое ограждение и уснул. Когда к нему подошли инспекторы ДПС, попытался захлопнуть дверь, а потом ударил одного полицейского кулаком в лицо, второго — ногой в грудь.

Вся потасовка заняла минуту. Нарушителя скрутили и уложили на асфальт. Им оказался 45-летний южноуралец в состоянии сильного алкогольного опьянения. Скорее всего, ему предъявят обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Мария Помелова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Серебренникова оставили под домашним арестом
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
ВЦИОМ напомнил Жириновскому о популярности Лаврова у россиян
Дмитрий Богатов пожаловался в Страсбург на арест
ВГТРК прекратила трансляцию Euronews на «Культуре»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В Москве будут судить банду незаконных скупщиков чердаков
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Дизайн светлой «трешки» с панорамными окнами в Сочи
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь