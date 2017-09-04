Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

За минувшие сутки на территории Волгограда и области зарегистрировано 106 преступлений, из них 55 раскрыто по горячим следам.

Сразу несколько преступлений раскрыли волгоградские полицейские по горячим следам. В Михайловском районе стражи порядка установили личность подозреваемого в краже оборудования из парикмахерской. Ночью 32-летний местный житель, разбив окно, проник в салон, откуда похитил инструменты для маникюра. Как оказалось, подозреваемый уже был судим за кражу, его отпечатки эксперты обнаружили на месте преступления.

А в Дубовском районе полицейские задержали 40-летнего мужчину, который в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры нанес ножевое ранение своему 27-летнему знакомому. Задержанный также уже был судим за совершение тяжкого преступления. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Городищенском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении. В полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений 38-летнему жителю поселка Новый Рогачик. В ходе проверки установлено, что травмы гражданину причинил неизвестный, который пытался похитить у него деньги. Используя нож, преступник нанес пострадавшему резаные раны лица и шеи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний ранее неоднократно судимый односельчанин потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

Полиция региона напоминает волгоградцам о необходимости быть более бдительными с незнакомцами. Очередной жертвой мошенничества стала 45-летняя жительница Красноармейского района, которой позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. За непривлечение ее к уголовной ответственности незнакомец потребовал передать ему 100 тысяч рублей. Денежные средства женщина перечислила на счет мошенника.