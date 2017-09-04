Немецкая туристка скончалась во время прогулки у Кремля
Туристка из Германии скончалась в ходе экскурсионной прогулки по территории Московского Кремля. Об этом сообщили в экстренных службах города.
Туристка из Германии скончалась в ходе экскурсионной прогулки по территории Московского Кремля. Об этом сообщили в экстренных службах города.
По предварительным данным, 56-летняя туристка почувствовала себя плохо около Боровицких ворот. Она обратилась за медицинской помощью, но скончалась в карете «скорой». Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность, сообщает сетевое издание m24.ru.
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