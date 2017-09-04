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15:06 (мск), источник: Известия

Немецкая туристка скончалась во время прогулки у Кремля

Туристка из Германии скончалась в ходе экскурсионной прогулки по территории Московского Кремля. Об этом сообщили в экстренных службах города.

По предварительным данным, 56-летняя туристка почувствовала себя плохо около Боровицких ворот. Она обратилась за медицинской помощью, но скончалась в карете «скорой». Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность, сообщает сетевое издание m24.ru.

Известно, что женщина с мужем прибыла в столицу на круизном теплоходе «Чехов» из Санкт-Петербурга.

Ранее портал iz.ru сообщал о смерти российской туристки в Турции. Гражданка РФ утонула во время купания в районе Кемера.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Mr. PeaceDoorBall
Разрушительную силу Кремля ощущает не только народ.
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