Квартирная кража парализовала работу отделения почты в Челябинске

Клиенты одного из отделений «Почты России» в Челябинске сегодня остались без посылок из-за квартирной кражи — в здании проводились оперативно-розыскные мероприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 4 сентября, с 9.00 у отделения почты на улице Пограничная, 24-А в Ленинском районе собрались наряды полиции. Вход в офис оказался перекрыт. Днем челябинцы, пришедшие за посылками, увидели на двери объявление: «Отделение не работает по техническим причинам».