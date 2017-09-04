Квартирная кража парализовала работу отделения почты в Челябинске
С самого утра офис «Почты России» закрыт по техническим причинам.
С самого утра офис «Почты России» закрыт по техническим причинам.
Клиенты одного из отделений «Почты России» в Челябинске сегодня остались без посылок
Сегодня, 4 сентября, с 9.00 у отделения почты на улице Пограничная, 24-А в Ленинском районе собрались наряды полиции. Вход в офис оказался перекрыт. Днем челябинцы, пришедшие за посылками, увидели на двери объявление: «Отделение не работает по техническим причинам».
В УМВД по Челябинску подтвердили, что на месте проводились