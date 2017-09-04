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15:17 (мск), источник: dostup1.ru

Квартирная кража парализовала работу отделения почты в Челябинске

С самого утра офис «Почты России» закрыт по техническим причинам.

Клиенты одного из отделений «Почты России» в Челябинске сегодня остались без посылок из-за квартирной кражи — в здании проводились оперативно-розыскные мероприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 4 сентября, с 9.00 у отделения почты на улице Пограничная, 24-А в Ленинском районе собрались наряды полиции. Вход в офис оказался перекрыт. Днем челябинцы, пришедшие за посылками, увидели на двери объявление: «Отделение не работает по техническим причинам».

В УМВД по Челябинску подтвердили, что на месте проводились оперативно-розыскные мероприятия из-за квартирной кражи, произошедшей в доме. Подробности уточняются.

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