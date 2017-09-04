В Омске автовладельца раздавила машина
Мужчина скончался на месте.
Мужчина скончался на месте.
Мужчину раздавила его собственная машина. Информацию о происшествии разместил сайт «Om1».
Трагедия произошла накануне, 3 сентября, около шести часов вечера.
52-летний омич возле своего дома по улице Граничной ремонтировал свой автомобиль «Лада». Мужчина не позаботился о безопасности и плохо укрепил домкрат. В итоге машина рухнула прямо на владельца. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Сейчас по факту его гибели проводится проверка.