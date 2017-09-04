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15:34 (мск), источник: dostup1.ru

Жительница Кыштыма оказалась в реанимации после того, как наступила на змею

Пострадавшей экстренно ввели сыворотку против змеиного яда, но аллергическая реакция на укус оказалась настолько сильной, что ее пришлось реанимировать.

Жительница Кыштыма (Челябинская область) оказалась в больнице после того, как наступила на змею, — пострадавшей ввели сыворотку против яда, но аллергическая реакция на укус оказалась настолько сильной, что ее пришлось реанимировать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Известно, что 25-летняя местная жительница пострадала от укуса змеи неподалеку от своего садового участка в товариществе «Березка». Предположительно, ее укусила гадюка, пишет газета «Кыштымский рабочий».

По рассказу самой потерпевшей, это произошло в тот момент, когда она с мужем только приехала в сад. Выходя из машины, женщина не увидела змею и наступила на нее. Та ужалила ее в ногу и тут же уползла.

В больнице пострадавшей экстренно ввели сыворотку против змеиного яда, но аллергическая реакция на укус оказалась настолько сильной, что ее пришлось реанимировать. У женщины отекло лицо, началась одышка. Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, и сегодня ее уже перевели в обычную палату.

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