Жительница Кыштыма оказалась в реанимации после того, как наступила на змею

По рассказу самой потерпевшей, это произошло в тот момент, когда она с мужем только приехала в сад. Выходя из машины, женщина не увидела змею и наступила на нее. Та ужалила ее в ногу и тут же уползла.



В больнице пострадавшей экстренно ввели сыворотку против змеиного яда, но аллергическая реакция на укус оказалась настолько сильной, что ее пришлось реанимировать. У женщины отекло лицо, началась одышка. Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, и сегодня ее уже перевели в обычную палату.