В Перми таксиста осудили за воровство

42-летний таксист увидел, что его пассажир уснул, и решил обокрасть его. Он похитил у него из кармана куртки сотовый телефон. Материальный ущерб составил 26 500 рублей.



Вскоре вор был задержан. По факту кражи возбудили уголовное дело.



Суд назначил гражданину наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.