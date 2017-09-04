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15:39 (мск), источник: Новости Перми

В Перми таксиста осудили за воровство

Орджоникидзевский районный суд рассмотрел уголовное дело мужчины, работавшего в службе такси. Он признан виновным в краже дорогого телефона у клиента.

42-летний таксист увидел, что его пассажир уснул, и решил обокрасть его. Он похитил у него из кармана куртки сотовый телефон. Материальный ущерб составил 26 500 рублей.

Вскоре вор был задержан. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Суд назначил гражданину наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.

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