В Перми таксиста осудили за воровство
Орджоникидзевский районный суд рассмотрел уголовное дело мужчины, работавшего в службе такси. Он признан виновным в краже дорогого телефона у клиента.
Орджоникидзевский районный суд рассмотрел уголовное дело мужчины, работавшего в службе такси. Он признан виновным в краже дорогого телефона у клиента.
42-летний таксист увидел, что его пассажир уснул, и решил обокрасть его. Он похитил у него из кармана куртки сотовый телефон. Материальный ущерб составил 26 500 рублей.
Вскоре вор был задержан. По факту кражи возбудили уголовное дело.
Суд назначил гражданину наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.