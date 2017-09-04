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15:43 (мск), источник: УралПолит.ру

Якоб поручил помогать правоохранителям в расследовании поджога «Космоса»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября, УралПолит.Ru. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил оказывать помогать правоохранительным органам в расследовании инцидента у ККТ «Космос», где джип врезался в здание и загорелся.

«УралПолит.Ru» сообщал, что рано утром в понедельник «УАЗ» протаранил кинотеатр и загорелся. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль ход расследования этого ДТП.

Полиция задержала подозреваемого в инциденте. СК информировал, что он — 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. У него обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц.

«Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб дал поручение оказывать полное содействие для ликвидации последствий происшествия у ККТ «Космос», — говорится в сообщении мэрии.

Он лично выезжал на место происшествия.

Якоб поручил профильным подразделениям помогать правоохранительным органам, а после завершения следственных действий на месте ликвидировать последствия в кратчайшие сроки, информирует мэрия.

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