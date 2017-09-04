Жителя Башкирии с крупной партией наркотиков задержали в Татарстане

В республике Татарстан сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Башкирии, который перевозил целый килограмм наркотиков. Об этом сообщает МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус для проверки документов. Один из пассажиров при виде полицейских начал заметно нервничать, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть его личные вещи. В спортивной сумке 28-летнего мужчины полицейские обнаружили 11 брикетов наркотиков общим весом 1062 грамма. Запретные вещества были изъяты, а их владелец задержан.

Выяснилось, что их мужчина приобрел в Санкт-Петербурге и вез в Нефтекамск. Задержанный рассказал, что не имеет постоянной работы и таким образом хотел заработать.