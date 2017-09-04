Жителя Башкирии с крупной партией наркотиков задержали в Татарстане
Мужчина сказал, что хотел заработать.
Мужчина сказал, что хотел заработать.
В республике Татарстан сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Башкирии, который перевозил целый килограмм наркотиков. Об этом сообщает МВД по РТ.
Сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус для проверки документов. Один из пассажиров при виде полицейских начал заметно нервничать, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть его личные вещи. В спортивной сумке 28-летнего мужчины полицейские обнаружили 11 брикетов наркотиков общим весом 1062 грамма. Запретные вещества были изъяты, а их владелец задержан.
Выяснилось, что их мужчина приобрел в
Сразу после задержания подозреваемый отказался проходить медосвидетельствование и был привлечен к административной ответственности. Он отбыл наказание в виде пятисуточного ареста, сейчас он находится под стражей до суда.