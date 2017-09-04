Воронежец разгромил цех бывшего работодателя, когда пришел за зарплатой

Источник: Новости Воронежа

К полицейским из Каширского района обратился владелец цеха по переработке бытовых отходов. Бизнесмен заявил, что ему разгромили помещение и технику.

Оказалось, что 31 августа в цех пришел 50-летний пьяный экс-сотрудник. Он раньше работал там, но перестал выходить на работу, посчитав свою зарплату низкой. Пришел же мужчина в цех, чтобы получить долг по зарплате в 5000 рублей. Но руководителя на месте не оказалось.

«Подозреваемый пришел в ярость, схватил лежащую на земле профильную трубу и стал наносить удары по станку, контейнерам и электрическому щиту, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — По предварительной оценке, ущерб составил 67 тысяч рублей».