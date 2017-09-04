Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Синоптики рассказали, когда придет вторая волна бабьего лета
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Непризнанное государство с всего 4 жителями (фото)
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:47 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец разгромил цех бывшего работодателя, когда пришел за зарплатой

Ущерб составил больше 67 тысяч рублей.

Источник: Новости Воронежа

К полицейским из Каширского района обратился владелец цеха по переработке бытовых отходов. Бизнесмен заявил, что ему разгромили помещение и технику.

Оказалось, что 31 августа в цех пришел 50-летний пьяный экс-сотрудник. Он раньше работал там, но перестал выходить на работу, посчитав свою зарплату низкой. Пришел же мужчина в цех, чтобы получить долг по зарплате в 5000 рублей. Но руководителя на месте не оказалось.

«Подозреваемый пришел в ярость, схватил лежащую на земле профильную трубу и стал наносить удары по станку, контейнерам и электрическому щиту, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — По предварительной оценке, ущерб составил 67 тысяч рублей».

Сейчас подозреваемого нашли и задержали полицейские. В отделе полиции он признал свою вину. За умышленное повреждение имущества экс-начальника мужчине грозит до 2 лет колонии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Коминтерновском районе Воронежа появится новый парк в форме листика
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
Социологи напомнили Жириновскому о популярности Лаврова
Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре
Суд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ
Спорт
«Вест Хэм» при уходе Билича рассмотрит кандидатуру Манчини Имя Манчини связывали с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, итальянец также был замечен на одном из матчей команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь