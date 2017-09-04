Воронежец разгромил цех бывшего работодателя, когда пришел за зарплатой
Ущерб составил больше 67 тысяч рублей.
Ущерб составил больше 67 тысяч рублей.
К полицейским из Каширского района обратился владелец цеха по переработке бытовых отходов. Бизнесмен заявил, что ему разгромили помещение и технику.
Оказалось, что 31 августа в цех пришел 50-летний пьяный
«Подозреваемый пришел в ярость, схватил лежащую на земле профильную трубу и стал наносить удары по станку, контейнерам и электрическому щиту, — рассказали в
Сейчас подозреваемого нашли и задержали полицейские. В отделе полиции он признал свою вину. За умышленное повреждение имущества