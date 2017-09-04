Под Рамонью фура наехала на женщину
Пострадавшая находится в областной больнице.
Пострадавшая находится в областной больнице.
Большегрузный автомобиль сбил
Авария произошла у поворота на село Новоживотинное в 7:30. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу № 1. На месте происшествия работали спасатели, медики и полиция.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
Контекст
Это второе ДТП в Рамонском районе, в котором пострадал пешеход. Автомобиль Audi под управлением 27-летнего воронежца наехал на пешехода на трассе М4 «Дон» у поворота на деревню Медовка в воскресенье, 3 сентября. От полученных травм мужчина скончался на месте.