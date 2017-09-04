Под Рамонью фура наехала на женщину

Источник: РИА "Воронеж"

Большегрузный автомобиль сбил женщину-пешехода на трассе М4 «Дон» в Рамонском районе в понедельник, 4 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 5 сентября.

Авария произошла у поворота на село Новоживотинное в 7:30. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу № 1. На месте происшествия работали спасатели, медики и полиция.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Контекст