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16:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Рамонью фура наехала на женщину

Пострадавшая находится в областной больнице.

Источник: РИА "Воронеж"

Большегрузный автомобиль сбил женщину-пешехода на трассе М4 «Дон» в Рамонском районе в понедельник, 4 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 5 сентября.

Авария произошла у поворота на село Новоживотинное в 7:30. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу № 1. На месте происшествия работали спасатели, медики и полиция.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Контекст

Это второе ДТП в Рамонском районе, в котором пострадал пешеход. Автомобиль Audi под управлением 27-летнего воронежца наехал на пешехода на трассе М4 «Дон» у поворота на деревню Медовка в воскресенье, 3 сентября. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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