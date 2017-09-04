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15:51 (мск), источник: Noi.md

Предупреждение: в Румынии происходят повторяющиеся небольшие землетрясения

В субботу, 2 сентября в 12:33, недалеко от Фокшан произошло землетрясение.

Источник: Noi.md

Эпицентр был зарегистрирован в горах Вранча на глубине 64 километра. Это было небольшое землетрясение — всего 2,6 балла по Рихтеру, которое почти не ощущалось ни в Румынии, ни в Республике Молдова. Проблема в другом: с начала года зарегистрировано более 50 таких землетрясений, сообщает Sptunik.md.

Директор Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш утверждает, что в сейсмической зоне Вранча происходит накопление энергии, которое может вызвать сильное землетрясение. Он говорит, что небольшая серия землетрясений не способна разрядить подземную энергию, которая может однажды вырваться на свободу.

«Происходит накопление энергии и, конечно же, произойдет крупное землетрясение». Прежде чем оно произойдет, будет период спокойствия: после землетрясения 2014 года у нас не было сильного землетрясения магнитудой выше 7 баллов по Рихтеру, которое разрядило бы накопленную в глубине энергию на много лет вперед, поэтому мы должны ожидать сильного землетрясения, — сказал Ион Илиеш для Sptunik.md.

Когда произойдет такое землетрясение, никто не может предсказать. Но сейсмолог говорит, что это может произойти в любой момент, и мы должны быть постоянно к этому готовы.

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