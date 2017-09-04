На улице Петропавловской трамвай сошел с рельсов
В результате схода вагон трамвая врезался в ограждение. Никто из пассажиров не пострадал, но движение на этом участке затруднено.
В результате схода вагон трамвая врезался в ограждение. Никто из пассажиров не пострадал, но движение на этом участке затруднено.
В Перми в 17:00 возле остановки «Сквер им. Олега Новоселова» трамвай № 5 сошел с рельсов и врезался в ограждение. По словам
На место выехала аварийная бригада. Движение трамваев на данном участке временно не осуществляется.