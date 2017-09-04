В Уфе потоком воды смыло коляску с ребенком

Разбушевавшаяся погода в Уфе оставила за собой такие печальные последствия как затопленные улицы, торговые центры, магазины и затонувшие автомобили.

Поток воды умудрился смыть даже людей. Так сегодня, 4 сентября, на одном из уфимских перекрестков смыло коляску с маленьким ребенком. Видео выложили пользователи в соцсети.

На записи видно, как мама, переходя дорогу на пешеходном переходе, не удержала коляску, и ее вместе с ребенком унесло потоком воды. На помощь бросились неравнодушные — мужчины выбегали из автомобилей и пытались удержать люльку с малышом.

Сначала героев было двое, а потом к ним присоединился еще один. Не остался в стороне и водитель мимо проезжающего трактора — он остановился, перекрыв собой поток воды, чтобы ручьи уходили в другие стороны. Так спасатели смогли благополучно спасти ребенка из водяного плена.