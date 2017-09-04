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16:59 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские полицейские задержали лжеювелира

В Калининграде сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя областного центра по подозрению в краже золотой цепочки стоимостью 12 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным полиции, мужчина, выдававший себя за ювелира, принял у 57-летней калининградки в ремонт украшение весом 9 граммов. Золотую цепочку стоимостью 12 тысяч рублей мужчина в тот же день сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. Залоговый билет полицейские обнаружили в салоне автомобиля подозреваемого. Похищенное ювелирное изделие изъято и будет возвращено потерпевшей. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемый арендовал мастерскую в одном из торговых центров в переулке Батальном и выдавал клиентам наряды-заказы от имени несуществующей организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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