Хулиган бросил бутылку из окна в Гродно и попал в женщину

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Неизвестный злоумышленник брошенной из окна стеклянной бутылкой попал в жительницу Гродно, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Курчатова областного центра.

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«Около 23:00 гражданка проходила возле дома номер 28, внезапно она почувствовала резкую боль в руке и через доли секунды услышала звон разбившейся возле себя бутылки», — сказали в УВД.

Там также сообщили, что, к счастью, осколки не причинили женщине повреждений.