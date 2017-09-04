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16:48 (мск), источник: Sputnik.by

Хулиган бросил бутылку из окна в Гродно и попал в женщину

В настоящее время милиция устанавливает личность «метателя», возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Неизвестный злоумышленник брошенной из окна стеклянной бутылкой попал в жительницу Гродно, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Курчатова областного центра.

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«Около 23:00 гражданка проходила возле дома номер 28, внезапно она почувствовала резкую боль в руке и через доли секунды услышала звон разбившейся возле себя бутылки», — сказали в УВД.

Там также сообщили, что, к счастью, осколки не причинили женщине повреждений.

В настоящее время милиция устанавливает личность «метателя», возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

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