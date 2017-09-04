Хулиган бросил бутылку из окна в Гродно и попал в женщину
В настоящее время милиция устанавливает личность «метателя», возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
В настоящее время милиция устанавливает личность «метателя», возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Неизвестный злоумышленник брошенной из окна стеклянной бутылкой попал в жительницу Гродно, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел возле одного из домов на улице Курчатова областного центра.
«Около 23:00 гражданка проходила возле дома номер 28, внезапно она почувствовала резкую боль в руке и через доли секунды услышала звон разбившейся возле себя бутылки», — сказали в УВД.
Там также сообщили, что, к счастью, осколки не причинили женщине повреждений.
В настоящее время милиция устанавливает личность «метателя», возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).