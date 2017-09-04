Полиция задержала 17 человек у посольства Мьянмы в Москве

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в понедельник 17 человек около здания посольства Мьянмы в Москве за нарушение общественного порядка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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«За различные правонарушения около здания дипмиссии Мьянмы задержаны 17 человек, среди них 15 мужчин и две женщины. Все они уроженцы Северного Кавказа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте еще находятся порядка 20−25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану. Около здания посольства дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.

Источник не уточнил, за что именно задержаны люди.

В воскресенье у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа. По данным пресс-службы столичного главка МВД, нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Источник в органах правопорядка сообщил, что митинг собрал около 800 участников.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания этнического меньшинства — мусульман народности рохинджа, которых власти республики отказываются признавать своими гражданами, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.