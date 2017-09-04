В Крыму за взятку в 56 тыс рублей будут судить адвоката
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости (Крым). Киевский районный суд Симферополя рассмотрит дело подозреваемого в даче взятки члена Адвокатской палаты Крыма. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости (Крым). Киевский районный суд Симферополя рассмотрит дело подозреваемого в даче взятки члена Адвокатской палаты Крыма. Об этом сообщает
По информации ведомства, обвиняемый предложил следователю полиции 56 тыс рублей за отказ от ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей его подзащитному. Правоохранитель от взятки отказался.
В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.