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16:27 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму за взятку в 56 тыс рублей будут судить адвоката

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости (Крым). Киевский районный суд Симферополя рассмотрит дело подозреваемого в даче взятки члена Адвокатской палаты Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

По информации ведомства, обвиняемый предложил следователю полиции 56 тыс рублей за отказ от ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей его подзащитному. Правоохранитель от взятки отказался.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.

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